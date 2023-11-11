Зеленський привітав Дуду з Днем незалежності Польщі: "Разом ми щонайменше вдвічі сильніші"

Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою за допомогою відеозв'язку та привітав його та польський народ з Днем незалежності. Відео розмови з президентом Польщі Володимир Зеленський опублікував у мережі «Х».

Глава держави підкреслив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі.

«Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного», – зазначив Зеленський.

Він подякував усьому польскому народу за допомогу у важкі часи російської агресії.

«Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді й так, як це було потрібно. Я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода й солідарність, є справді фундаментальними. І вдячний за спокій та повагу до всіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому», – підкреслив Зеленський.

Також, президент України відзначив важливість міцних відносин України та Польщі, як «однієї з основ єдності Європи».

«Разом ми щонайменше вдвічі сильніші», – додав він.

У свою чергу, Анджей Дуда наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією та на шляху до членства в НАТО і Європейському союзі.

Нагадаємо, Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні допомоги на суму 50 млрд злотих (близько €11 млрд євро).