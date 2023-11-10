Порошенко привіз у танкову бригаду техніку та засоби для облаштування бліндажів

Лідер «»Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко побував у 5-й окремій танковій бригаді і передав для потреб військових посилений бельгійський тягач DAF YA, прально-душовий комплекс, 32 болотні шини, зарядні станції, планшети, плівку для утеплення бліндажів та інше спорядження. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».
«Нам передають волонтерську допомогу від фонду Петра Олексійовича для забезпечення нашого батальйону. Туди входить плівка, утеплювачі, кабелі, планшети і зарядні станції. У цьому завжди є необхідність, коли підрозділ працює у відриві від розташування, якраз цього нам не вистачає. Ті самі зарядні станції, та ж сама плівка – все це необхідно. Якщо ми знаходимося подалі від розташувань, в полі – це все забезпечує наш побут. Чим бліндаж буде зроблений краще, тим буде зручніше солдату. Він буде сухий. Тому що коли підрозділ працює у відриві, то там бувають тільки палатки і бліндажі – і все», – пояснюють військові.
«Болотні шини дуже потрібні для переміщення особового складу на автомобілях, тому що це запорука безпеки і швидка евакуація, якщо ти потрапив під обстріл і виконуєш якесь завдання. Зараз така погода, що переходимо з осені на зиму, якраз такі шини нам дуже потрібні», – додає боєць.
Лазне-пральний комплекс для цієї танкової бригади – вже другий, а загалом Порошенко з волонтерами передали у військо 110 таких побутових вагончиків.
Порошенко пояснює: кожна поїздка на фронт із допомогою – це ще й можливість безпосередньо поговорити з воїнами, з’ясувати проблеми і обговорити, як їх можна вирішити.