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Порошенко привіз у танкову бригаду техніку та засоби для облаштування бліндажів

В техніці завжди є потреба, кажуть військові. 

Лідер «»Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко побував у 5-й окремій танковій бригаді і передав для потреб військових посилений бельгійський тягач DAF YA, прально-душовий комплекс, 32 болотні шини, зарядні станції, планшети, плівку для утеплення бліндажів та інше спорядження. Про це повідомляє пресслужба «ЄС». 

Фото: eurosolidarity.org

«Нам передають волонтерську допомогу від фонду Петра Олексійовича для забезпечення нашого батальйону. Туди входить плівка, утеплювачі, кабелі, планшети і зарядні станції. У цьому завжди є необхідність, коли підрозділ працює у відриві від розташування, якраз цього нам не вистачає. Ті самі зарядні станції, та ж сама плівка – все це необхідно. Якщо ми знаходимося подалі від розташувань, в полі – це все забезпечує наш побут. Чим бліндаж буде зроблений краще, тим буде зручніше солдату. Він буде сухий. Тому що коли підрозділ працює у відриві, то там бувають тільки палатки і бліндажі – і все», – пояснюють військові.

«Болотні шини дуже потрібні для переміщення особового складу на автомобілях, тому що це запорука безпеки і швидка евакуація, якщо ти потрапив під обстріл і виконуєш якесь завдання. Зараз така погода, що переходимо з осені на зиму, якраз такі шини нам дуже потрібні», – додає боєць. 

Фото: eurosolidarity.org

Лазне-пральний комплекс для цієї танкової бригади – вже другий, а загалом Порошенко з волонтерами передали у військо 110 таких побутових вагончиків. 

Порошенко пояснює: кожна поїздка на фронт із допомогою – це ще й можливість безпосередньо поговорити з воїнами, з’ясувати проблеми і обговорити, як їх можна вирішити. 

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