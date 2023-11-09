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Зеленський поспілкувався з президентом Парагваю

Президент України запросив парагвайського колегу долучитися до саміту української гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine.

Зеленський поспілкувався з президентом Парагваю
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президенти України та Парагваю у відеорозмові обговорили подальші кроки щодо розширення співпраці між країнами, а також поглиблення відносин нашої держави з іншими країнами Латинської Америки та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Розповів пану президенту про зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо обговорення пунктів Формули миру. Наголосив, що Україна планує провести Глобальний саміт з імплементації Формули миру, і запросив Парагвай долучитися до його підготовки”, - зазначив Зеленський.

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Крім того, президент України запросив парагвайського колегу Сантьяго Пенью Паласіоса долучитися до саміту української гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine, що відбудеться в Києві 25 листопада.

Володимир Зеленський також подякував за позицію щодо російської агресії проти України, зокрема на рівні ООН.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з індонезійським колегою. Він обговорив із Джоко Відодо імплементацію української формули миру та "зернові коридори".

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