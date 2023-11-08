Кандидатури на посаду міністра молоді та спорту поки немає, - Арахамія

Відставка Гутцайта пов’язана із тим, що він був призначений президентом НОК.

Зараз немає кандидата на посаду міністра молоді та спорту замість Вадима Гутцайта. Тому його обов'язки поки що буде виконувати заступник міністра.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія.

Він додав, що на наступне засідання ВР питання стосовно нового міністра буде вирішено.

Арахамія зазначив, що відставка Гутцайта пов’язана із тим, що він був призначений президентом Національного олімпійського комітету.

"Там буде багато роботи. На цьому треба зосереджуватися. Там є дуже багато завдань. В тому числі й завдання щодо того, яким чином протидіяти на спортивному фронті питанню участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Він йде фултайм та концентрується на цьому питанні", - наголосив парламентар.

Нагадаємо, минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник - Антон Нікулін - уже пройшов співбесіду.

Голосування за нового керівника міністерства планується на наступному пленарному засіданні Ради. Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду - президента Федерації фехтування України.