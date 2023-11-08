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Кандидатури на посаду міністра молоді та спорту поки немає, - Арахамія

Відставка Гутцайта пов’язана із тим, що він був призначений президентом НОК. 

Кандидатури на посаду міністра молоді та спорту поки немає, - Арахамія
Фото: Пресслужба СН

Зараз немає кандидата на посаду міністра молоді та спорту замість Вадима Гутцайта. Тому його обов'язки поки що буде виконувати заступник міністра.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія.

Він додав, що на наступне засідання ВР питання стосовно нового міністра буде вирішено.

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Арахамія зазначив, що відставка Гутцайта пов’язана із тим, що він був призначений президентом Національного олімпійського комітету. 

"Там буде багато роботи. На цьому треба зосереджуватися. Там є дуже багато завдань. В тому числі й завдання щодо того, яким чином протидіяти на спортивному фронті питанню участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Він йде фултайм та концентрується на цьому питанні", - наголосив парламентар.

Нагадаємо, минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник - Антон Нікулін - уже пройшов співбесіду. 

Голосування за нового керівника міністерства планується на наступному пленарному засіданні Ради. Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду - президента Федерації фехтування України.

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