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Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву про відставку

Її буде розглянуто найближчим часом.

Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву про відставку
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав заяву про відставку.

Про це  повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук  і опублікував заяву у фейсбуці.

"До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом", - написав він.

Нагадаємо, вчораголова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що цього тижня відбудеться звільнення "одного з міністрів". Пізніше депутат рослав Железняк зазначив, що мова йде про Гутцайта.

Минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник - Антон Нікулін - уже пройшов співбесіду. 

Голосування за нового керівника міністерства планується на наступному пленарному засіданні Ради. Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду - президента Федерації фехтування України.

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