Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву про відставку

Її буде розглянуто найближчим часом.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав заяву про відставку.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук і опублікував заяву у фейсбуці.

"До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом", - написав він.

Нагадаємо, вчораголова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що цього тижня відбудеться звільнення "одного з міністрів". Пізніше депутат рослав Железняк зазначив, що мова йде про Гутцайта.

Минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник - Антон Нікулін - уже пройшов співбесіду.

Голосування за нового керівника міністерства планується на наступному пленарному засіданні Ради. Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду - президента Федерації фехтування України.