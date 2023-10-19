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​Гутцайт готується покинути Мінмолодьспорту. Його наступник уже пройшов співбесіду, - джерела LB.ua

Голосування за нового керівника міністерства планується на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.

​Гутцайт готується покинути Мінмолодьспорту. Його наступник уже пройшов співбесіду, - джерела LB.ua
Вадим Гутцайт
Фото: Олександр Хоменко

Вадим Гутцайт хоче піти з поста міністра молоді та спорту України, повідомляють джерела LB.ua.

Кандидат на цю посаду уже пройшов співбесіду. Мова йде про Антона Нікуліна. Він наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Антон Нікулін
Фото: Facebook/Антон Нікулін
Антон Нікулін

Звільнення Гутцайта планується на наступному пленарному засіданні Верховної Ради. Тоді ж голосуватимуть за нову кандидатуру керівника Мінмолодьспорту.

Нікулін йтиме кандидатом від "Слуги народу" - його кандидатуру від партії просував очільник Федерації футболу Львівщини Олександр Шевченко. Джерела пов’язують Нікуліна зі сферою впливу відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського, що володіє курортним готелем Emily Resort.

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Нагадаємо, цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду - президента Федерації фехтування України.

На цій посаді міністр перебував із 2017 року.

Посада залишалася вакантною недовго - напередодні новим президентом ФФУ на спеціальній конференції федерації обрали Михайла Ілляшева.

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