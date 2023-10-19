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У НОК нагородили найкращих спортсменів місяця

Пам'ятні нагороди здобули Магучих, Конотоп, Жовтяков та тренери.

У НОК нагородили найкращих спортсменів місяця
Вадим Гутцайт і Ярослава Магучіх
Фото: НОК

Напередодні в Олімпійському домі у Києві відбулося нагородження переможців конкурсу "Найкращий спортсмен місяця" за підсумками серпня та вересня 2023 року.

Від президента НОК України Вадима Гутцайта нагороди отримали:

  • Ярослава Магучих – найкраща спортсменка серпня 2023 року
  • Каміла Конотоп – найкраща спортсменка вересня 2023 року
  • Олександр Желтяков – найкращий юний спортсмен вересня 2023 року
  • Валерій Нікулін – найкращий тренер вересня 2023 року
  • Олександр Кулик – найкращий тренер юного спортсмена вересня 2023 року.
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