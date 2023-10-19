У НОК нагородили найкращих спортсменів місяця

Напередодні в Олімпійському домі у Києві відбулося нагородження переможців конкурсу "Найкращий спортсмен місяця" за підсумками серпня та вересня 2023 року.
Від президента НОК України Вадима Гутцайта нагороди отримали:
- Ярослава Магучих – найкраща спортсменка серпня 2023 року
- Каміла Конотоп – найкраща спортсменка вересня 2023 року
- Олександр Желтяков – найкращий юний спортсмен вересня 2023 року
- Валерій Нікулін – найкращий тренер вересня 2023 року
- Олександр Кулик – найкращий тренер юного спортсмена вересня 2023 року.