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Українку визнано "Спортсменкою року" за версією FIG

Анастасія Курашвілі здобула визнання від Міжнародної федерації гімнастики.

Українку визнано "Спортсменкою року" за версією FIG
Анастасія Курашвілі
Фото: FIG

У столиці Румунії Бухаресті пройшов останній у поточному сезоні етап Кубка світу зі спортивної аеробіки.

За його підсумками збірна України здобула дві срібні нагороди. І у завоюванні обох безпосередню участь взяла Анастасія Курашвілі.

20-річна сумчанка стала другою в індивідуальній програмі, а у дуеті зі Станіславом Галайдою також здобула срібну медаль у змаганнях змішаних пар.

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Завдяки цій нагороді пара Курашвілі/Галайда за підсумками сезону стала володарями Кубка світу. Крім того, Курашвілі також отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) приз "Спортсменка року", повідомляє xsport.ua.

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