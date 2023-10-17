Українку визнано "Спортсменкою року" за версією FIG

У столиці Румунії Бухаресті пройшов останній у поточному сезоні етап Кубка світу зі спортивної аеробіки.

За його підсумками збірна України здобула дві срібні нагороди. І у завоюванні обох безпосередню участь взяла Анастасія Курашвілі.

20-річна сумчанка стала другою в індивідуальній програмі, а у дуеті зі Станіславом Галайдою також здобула срібну медаль у змаганнях змішаних пар.

Завдяки цій нагороді пара Курашвілі/Галайда за підсумками сезону стала володарями Кубка світу. Крім того, Курашвілі також отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) приз "Спортсменка року", повідомляє xsport.ua.