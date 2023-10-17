Сьогоднішній матч відбору на Євро-2024 Мальта – Україна розпочнеться з хвилини мовчання

Як втім і всі інші сьогоднішні поєдинки відбіркової кампанії.

Усі матчі сьогоднішнього ігрового дня в рамках відбору на чемпіонат Європи-2024, включаючи поєдинок Мальта – Україна, розпочнуться з хвилини мовчання, повідомляє isport.ua з посиланням на прес-службу УЄФА.

У заяві організації йдеться про те, що це рішення ухвалено для того, щоб вшанувати пам'ять двох загиблих фанатів збірної Швеції внаслідок терористичної атаки.

Нагадаємо, вбивця шведських уболівальників застрелив їх біля арени, де відбувався матч, вигукуючи "Аллах великий" арабською мовою.

Пізніше терорист опублікував відео, в якому назвав себе членом угруповання ІДІЛ і сказав, що в подібний спосіб він "мстить за всіх мусульман".