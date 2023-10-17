У рамках відбіркової кампанії чемпіонату Європи-2025 з футболу серед молодіжних команд відбувся центральний матч всього першого кола групи F – збірна України приймала Англію.

Поєдинок у Кошиці склався драматично та завершився сенсаційною перемогою українців – 3:2.

До перерви наша молодіжка завдяки точним ударам Назара Волошина та Олега Очеретька вела – 2:0.

У другій половині зустрічі англійці спочатку скоротили відставання зусиллями Ноні Мадуеке, а на 89-й хвилині Чарлі Крессвеллу вдалося зрівняти рахунок – 2:2.

Проте вже у компенсований португальським рефері Густаво Коррейя час Ілля Квасниця вирвав для українців перемогу над чинними чимпіонами Європи – 3:2.

Після цієї перемоги Україна одноосібно очолила свою відбіркову групу, після трьох зіграних матчів, маючи 100-відсотковий результат.

На 3 очки менше в активі у однолітків із Англії та Сербії.