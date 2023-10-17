Мовчати, аби потім змогти говорити
Мовчати, аби потім змогти говорити
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
ГоловнаСпорт

Україна (U-21) у драматичному поєдинку обіграла Англію та очолила відбіркову групу ЧЄ-2025

Українці виявилися сильнішими за чинних чемпіонів континенту.

Україна (U-21) у драматичному поєдинку обіграла Англію та очолила відбіркову групу ЧЄ-2025
Фото: УАФ

У рамках відбіркової кампанії чемпіонату Європи-2025 з футболу серед молодіжних команд відбувся центральний матч всього першого кола групи F – збірна України приймала Англію.

Поєдинок у Кошиці склався драматично та завершився сенсаційною перемогою українців – 3:2.

До перерви наша молодіжка завдяки точним ударам Назара Волошина та Олега Очеретька вела – 2:0.

У другій половині зустрічі англійці спочатку скоротили відставання зусиллями Ноні Мадуеке, а на 89-й хвилині Чарлі Крессвеллу вдалося зрівняти рахунок – 2:2.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Проте вже у компенсований португальським рефері Густаво Коррейя час Ілля Квасниця вирвав для українців перемогу над чинними чимпіонами Європи – 3:2.

Після цієї перемоги Україна одноосібно очолила свою відбіркову групу, після трьох зіграних матчів, маючи 100-відсотковий результат.

На 3 очки менше в активі у однолітків із Англії та Сербії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies