Молодіжна збірна України з футболу отримала нового наставника

Руслан Ротань залишив пост головного тренера молодіжної збірної України з футболу.

Новим керманичем призначений іспанський фахівець Унаї Мельгоса, повідомляє офіційний сайт Уераїнської асоціації футболу (УАФ).

Цю кандидатуру запропонував головний тренер національної команди Сергій Ребров, а її підтримав Комітет національних збірних команд УАФ.

Зазначається, що Ротань продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної і наступного року паралельно з роботою в "Олександрії" готуватиме "синьо-жовтих" до Олімпіади-2024 у Парижі.

Нагадаємо, Мельгоса працював із юнацькими командами "Малаги" та "Атлетика" з Більбао. З 2015 по 2017 рік був тренером "Динамо" U-19.