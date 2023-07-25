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Молодіжна збірна України з футболу отримала нового наставника

Унаї Мельгоса очолив команду.

Молодіжна збірна України з футболу отримала нового наставника
Унаї Мельгоса
Фото: ФК "Динамо"

Руслан Ротань залишив пост головного тренера молодіжної збірної України з футболу.

Новим керманичем призначений іспанський фахівець Унаї Мельгоса, повідомляє офіційний сайт Уераїнської асоціації футболу (УАФ).

Цю кандидатуру запропонував головний тренер національної команди Сергій Ребров, а її підтримав Комітет національних збірних команд УАФ.

Зазначається, що Ротань продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної і наступного року паралельно з роботою в "Олександрії" готуватиме "синьо-жовтих" до Олімпіади-2024 у Парижі.

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Нагадаємо, Мельгоса працював із юнацькими командами "Малаги" та "Атлетика" з Більбао. З 2015 по 2017 рік був тренером "Динамо" U-19.

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