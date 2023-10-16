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Цуренко піднялася аж на 9 позицій у рейтингу WTA

А Стародубцева – на 27.

Цуренко піднялася аж на 9 позицій у рейтингу WTA
Фото: champion.com.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.

У топ-10 абсолютне затишшя – перший рядок продовжує утримувати білоруська Аріна Соболенко.

Топ-10 рейтингу WTA.

Більшість змін відбулися у другому та третьому десятку.

Першою ракеткою України продовжує залишатися Еліна Світоліна.

У внутрішньо-українському рейтингу відбулося рокірування у боротьбі за третю позицію. Марта Костюк, у світовому рейтингу втратила одне місце та опустилася на 4-те – у вітчизняному. Її позицію в українському рейтингу зайняла Леся Цуренко, яка підняла на 9 позицій у світовому.

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Найбільший прогрес у рейтингу WTA серед українок продемонструвала Юлія Стародубцева (+27), яка на тижні, що завершився, взяла титул ITF W60 у Каліфорнії (США), що дозволило їй вперше у кар'єрі увійти в топ-200.

Українки в рейтингу WTA.

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