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Стародубцева виграла четвертий турнір ITF у сезоні

Настав час замахнутися на щось більше.

Стародубцева виграла четвертий турнір ITF у сезоні
Юлія Стародубцева
Фото: btu.org.ua

У фіналі турніру ITF W60 у каліфорнійському Ранчо-Санта-Фе українка Юлія Стародубцева у двох сетах перемогла швейцарку Лулу Сунь – 7:5, 6:3.

Під час турніру Стародубцева виграла у Йоганни Крістін Свендсен із Данії, у господарок кортів Джессі Ені та Луїзи Чиріко, а також у китаянки Хань Цзяньсюе.

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Нинішнього сезону Стародубцева виграла четвертий турнір ITF. Ще два рази Юлія грала у фіналі.

Додамо, що у парному розряді Стародубцева також виграла титул у Ранчо-Санто-Фе. У дуеті з американкою Макеною Джонс вони обіграли американсько-російський тандем Медісон Сіг/Тетяна Прозорова – 6:3, 4:6, 10:6.

У парному розряді 23-річна українка виграла третій турнір ITF.

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