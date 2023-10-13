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Футболіст "Шахтаря" U-19 зник після виїзного матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена"

Олександр Роспутько зник у невідомому напрямку.

Футболіст "Шахтаря" U-19 зник після виїзного матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена"
Олександр Роспутько
Фото: "Шахтар"

Український футболіст "Шахтаря" U-19 Олександр Роспутько не повернувся з командою в Україну після матчу другого групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена" (2:1), повідомляє dynamomania.com.

Гра відбулася ще 4 жовтня.

На борту літака, на якому команда "гірників" мала повернутися до України, раптово не виявилося 19-річного хавбека, який напередодні домовився з "Шахтарем" про новий 5-річний контракт. Саме на підставі цього факту і було ухвалено рішення включити його до заявки на матч з "Антверпеном".

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Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його місцезнаходження досі невідоме.

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