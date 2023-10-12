Асистент Реброва у збірній став спортивним директором словацького клубу

Словацький "ДАК 1904" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на посаду спортивного директора українського фахівця, асистента Сергія Реброва у збірній України Гліба Платова.

Раніше 31-річний Платов працював у штабі Реброва у київському "Динамо" на посаді тренера-аналітика.

Також був помічником Вісенте Гомеса в азербайджанському "Сабаху", працював в академії Aspire (Катар) і олімпійській збірній Катару.

З 2021 року по 11 жовтня 2023 року він працював на посаді спортивного директора СК "Дніпро-1".