"Прометей" розгромно програв "Бешикташу" в Єврокубку

Український клуб у всіх чвертях зіграв стабільно погано.

У рамках другого туру групи А Єврокубка "Прометей" зустрічався на виїзді з турецьким із "Бешикташем".

У перших трьох чвертях колектив зі Слобожанського набирав стабільно по 17 очок, але цього виявлялося недостатньо для боротьби за перемогу – на останню в матчі перерву "Прометей" пішов, програючи – 51:67.

Останню чверть українці також програли – 19.24.

Підсумковий результат - 70:92 (17:20, 17:26, 17:22, 19:24).

Наступний поєдинок у цьому турнірі підопічні Ронена Гінзбурга проведуть 18 жовтня проти "Лондона Лайонса".

Нагадаємо, у стартовому матчі Єврокубка-2023/24 українці обіграли "Гамбург Тауерс" (Німеччина) – 97:77.