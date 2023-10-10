Могучіх – у номінації на нагороду найкращої легкоатлетки року від European Athletics

В українки – дві конкурентки.

Чемпіонка світу-2023 у Будапешті зі стрибків у висоту Ярослава Магучих претендує на звання найкращої спортсменки року за версією European Athletics.

Українка увійшла до топ-3 спортсменок, які претендують на цю нагороду.

Конкурентами Ярослави є нідерландська легкоатлетка, 2-разова чемпіонка світу-2023 Фемке Бол, що спеціалізується на гладкому та бар'єрному бігу на 400 метрів та 2-разова чемпіонка світу у ходьбі на 20 та 35 км, іспанка Марія Перес.

Переможницю оголосять 21 жовтня на церемонії у столиці Литви Вільнюсі.