Виконком УЄФА скасував рішення допустити юнацькі збірні Росії до міжнародних турнірів, - ЗМІ

Виконком УЄФА скасував рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні Росії U-17, повідомляє Associated Press.

УЄФА аргументував скасування допуску російських юніорів тим, що організації "не вдалося знайти технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати".

26 вересня виконком УЄФА запропонував допустити до міжнародних турнірів збірні Росії серед гравців віком до 17 років. В організації зазначили, що пропозиція включає допуск у нейтральному статусі, тобто спортсмени можуть отримати право виступати без прапора та гімну.

Пізніше низка країн, включаючи Україну, заявили, що їхні юніорські збірні відмовляться від матчів з російськими командами.