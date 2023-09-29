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Тепер їх одинадцять: ще дві європейські країни відмовилися від матчів із Росією

Норвегія і Ірландія приєдналися до бойкоту рішення УЄФА допустити російські юнацькі команди до змагань

Тепер їх одинадцять: ще дві європейські країни відмовилися від матчів із Росією
Фото: iStock

Норвезька футбольна асоціація (НФА) відмовилася грати проти російських команд усіх рівнів на міжнародних турнірах. Заява асоціації опублікована на офіційному сайті.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що країна згодна з тим, що діти ні в чому не винні, проте водночас зазначає, що зараз неможливо розділяти російський футбол та російський уряд.

"Норвезька футбольна асоціація не згодна з рішенням УЄФА знову дозволити молодіжним збірним Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських команд, доки триває війна.

Загалом ми підтримуємо позицію, що діти не повинні бути виключені з футболу чи інших видів спорту через дії дорослих та влади. Футбол має об'єднувати, а не роз'єднувати.

Тим не менш, ми вважаємо, що в цій надзвичайній ситуації надто складно розділяти футбол збірних та російський уряд", - заявила голова НФА Лізі Клавенес.

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"Ми не знали, що УЄФА займався цим питанням, і ми маємо право очікувати від УЄФА кращого розгляду справи з такого важливого та принципового питання", - зазначила Клавенес.

Також відмовилися виходити на поле проти росіян ірландці. Збірні різного віку цієї країни не гратимуть з командами Росії, заявила Футбольна асоціація Ірландії.

"На засіданні правління Футбольної асоціації Ірландії вчора ввечері було одностайно узгоджено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію про те, що жодна представницька команда Ірландії в будь-якій віковій групі не гратиме проти будь-якої команди з Росії в будь-яких змаганнях у цей час ", - йдеться у заяві організації.

Раніше проти цього рішення вже виступили Англія, Україна, Польща, Литва, Швеція, Фінляндія, Норвегія,Естонія та Латвія.

У лютому 2022 року ФІФА та УЄФА опублікували заяву, згідно з якою російські збірні та клуби безстроково відсторонені від участі у міжнародних змаганнях.

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