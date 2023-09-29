Тепер їх одинадцять: ще дві європейські країни відмовилися від матчів із Росією

Норвегія і Ірландія приєдналися до бойкоту рішення УЄФА допустити російські юнацькі команди до змагань

Норвезька футбольна асоціація (НФА) відмовилася грати проти російських команд усіх рівнів на міжнародних турнірах. Заява асоціації опублікована на офіційному сайті.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що країна згодна з тим, що діти ні в чому не винні, проте водночас зазначає, що зараз неможливо розділяти російський футбол та російський уряд.

"Норвезька футбольна асоціація не згодна з рішенням УЄФА знову дозволити молодіжним збірним Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських команд, доки триває війна.

Загалом ми підтримуємо позицію, що діти не повинні бути виключені з футболу чи інших видів спорту через дії дорослих та влади. Футбол має об'єднувати, а не роз'єднувати.

Тим не менш, ми вважаємо, що в цій надзвичайній ситуації надто складно розділяти футбол збірних та російський уряд", - заявила голова НФА Лізі Клавенес.

"Ми не знали, що УЄФА займався цим питанням, і ми маємо право очікувати від УЄФА кращого розгляду справи з такого важливого та принципового питання", - зазначила Клавенес.

Також відмовилися виходити на поле проти росіян ірландці. Збірні різного віку цієї країни не гратимуть з командами Росії, заявила Футбольна асоціація Ірландії.

"На засіданні правління Футбольної асоціації Ірландії вчора ввечері було одностайно узгоджено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію про те, що жодна представницька команда Ірландії в будь-якій віковій групі не гратиме проти будь-якої команди з Росії в будь-яких змаганнях у цей час ", - йдеться у заяві організації.

Раніше проти цього рішення вже виступили Англія, Україна, Польща, Литва, Швеція, Фінляндія, Норвегія,Естонія та Латвія.

У лютому 2022 року ФІФА та УЄФА опублікували заяву, згідно з якою російські збірні та клуби безстроково відсторонені від участі у міжнародних змаганнях.