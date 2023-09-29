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ФІБА наклала трансферний бан на "Будівельник"

Столичний клуб не зможе реєструвати нових гравців.

ФІБА наклала трансферний бан на "Будівельник"
Джиан Клавелл
Фото: facebook.comBCBudivelnyk

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) наклала трансферний бан на київський "Будівельник", повідомляється на офіційному сайті організації.

Заборона на реєстрацію нових гравців діє з 27 вересня.

Це пов’язано через заборгованості перед екс-гравцем клубу Джианом Клавеллом.

Як повідомлялося раніше, за результатами судового розгляду, "Будівельник" має виплатити пуерто-ріканцю27 тисяч доларів (20 тисяч за рахунок раніше непогашеної заборгованості та 6160 євро (близько 6,9 тис доларів) як різні витрати).

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29-річний атакувальний захисник виступав за "Будівельник" з 2021 по 2022 роки, та ставав у його складі срібним призером Суперкубку України. Минулого року він залишив Україну.

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