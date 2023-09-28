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Тепер їх семеро: ще одна європейська країна відмовилася від матчів із Росією

Данія не підтримує рішення УЄФА.

Тепер їх семеро: ще одна європейська країна відмовилася від матчів із Росією
Якоб Хойєр
Фото: alamyimages.fr

Данія стала сьомою європейською країною, яка не підтримала рішення Виконкому УЄФА та відмовилася грати з російськими юнацькими командами.

"Жодна збірна Данії не гратиме проти Росії, незалежно від їхньої вікової категорії. Наразі існує багато позицій щодо цього рішення УЄФА, але наша позиція залишається такою, як завжди. 

Ми розберемося з матчем проти Росії, якщо його призначать. Ми не можемо уявити собі, щоб Данія грала проти росіян", - заявив голова відділу комунікацій Данської футбольної спілки Якоб Хойєр.

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Раніше Виконком УЄФА ухвалив рішення повернути до європейських змагань російські команди U-17 у нейтральному статусі. Проти цього рішення вже виступили Англія, Україна, Польща, Литва, Швеція та Латвія.

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