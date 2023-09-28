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Луческу взяв на себе провину за виліт "Динамо" з Кубка України

"Синьо-білі" програли "Оболоні".

Луческу взяв на себе провину за виліт "Динамо" з Кубка України
Фото: fcdynamo.com

Напередодні "Динамо" сенсаційно програло "Оболоні" (0:1) у матчі 1/8 фіналу Кубка України і вперше за останні 11 років не зуміло вийти до чвертьфіналу цього турніру.

На післяматчевій прес-конференції головний тренер "Динамо" Мірча Луческу піддав критиці деяких своїх гравців та арбітра матчу. Але провину за поразки взяв на себе.

"Проблема не у гравцях, а у їхньому менталітеті, адже вони знали, що кубковий матч – це особливий матч. Тут немає різниці між великими та маленькими клубами. Виграти можна лише, якщо маєш величезне бажання, віддаєш усі сили на полі та перебуваєш увесь час сконцентрованим.

Ми дали можливість "Оболоні" створити моменти для взяття воріт та відзначитися, пропускали їхні контратаки. Лише протягом останніх 20-ти хвилин ми грали так, як мали грати протягом усього матчу. Я багатьох гравців не впізнав на полі - ось у чому проблема.

Цей матч не був таким вже й важким. Я пам’ятаю, як ми нещодавно грали з "Оболонню" у чемпіонаті. А сьогодні було важко змусити наших гравців бути сконцентрованими, багато помилок зробив Беніто, принаймні три. Ми не очікували, що він робитиме стільки браку у передачах", - цетує головного тренера клубна прес-служба.

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"Я зробив помилку, що не включив до заявки на матч 17-річного нападника Пономаренка, що не дав зіграти молодим гравцям – Малишу, Царенку, іншим.

Ще хотів би додати, що мені не зрозуміла поведінка арбітра, який кожні 2-3 хвилини робив великі паузи, які затягувалися, роздавав жовті картки. Для цього він зупиняв гру за 50-60 метрів від штрафного майданчика, і було не зрозуміло, навіщо. Але я не перекладаю на нього відповідальність за нашу поразку – це моя вина.

Суддя, навпаки, мав допомогти командам прискорити гру в атаці, щоб вони могли проводити різні комбінації. Арбітр нам сьогодні не дав зіграти у той футбол, у який ми б хотіли. Він свистів кожні 2-3 хвилини. Багато наших молодих гравців не змогли зіграти на своєму рівні", - зазначив Луческу.

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