Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру у Чженчжоу

У стартовому раунді парного розряду турніру WTA 500 у китайському Чженчжоу українка Людмила Кіченок у тандемі з угорською тенісисткою Тімеа Бабош у завзятому поєдинку обіграли американо-австралійський дует Ніколь Меліхар/Еллен Перес - 6:4, 4:6, 10-6.

Матч тривав півтори години.

У наступному раунді Кіченок і Бабош змагатимуться проти переможниць матчу Кудерметова/Самсонова – Кравчик/Схюрс.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна та Леся Цуренко вийшли до другого кола одиночного розряду турніру у Чженчжоу.