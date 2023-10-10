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Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру у Чженчжоу

Українка успішно співпрацює з угоркою Бабош.

Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру у Чженчжоу
Людмила Кіченок
Фото: WTA

У стартовому раунді парного розряду турніру WTA 500 у китайському Чженчжоу українка Людмила Кіченок у тандемі з угорською тенісисткою Тімеа Бабош у завзятому поєдинку обіграли американо-австралійський дует Ніколь Меліхар/Еллен Перес - 6:4, 4:6, 10-6.

Матч тривав півтори години.

У наступному раунді Кіченок і Бабош змагатимуться проти переможниць матчу Кудерметова/Самсонова – Кравчик/Схюрс.

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Нагадаємо, що Ангеліна Калініна та Леся Цуренко вийшли до другого кола одиночного розряду турніру у Чженчжоу.

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