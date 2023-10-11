Шахтар сплатив податків понад ₴0,5 мільярда

"Шахтар" на своєму офіційному сайті опублікував традиційний річний звіт, у якому виклав підсумки діяльності клубу в сезоні-2022/23.

Зокрема, діючий чемпіон УПЛ надав фінансову звітність за підсумками сезону-2022/23. Клуб зазначив, що до бюджетів усіх рівнів було сплачено 566,9 млн гривень податків, з яких половину складають податки (284 млн) з трансферуМихайла Мудрика до "Челсі". Підписуйтесь на наш Youtube канал Клуб зазначає, що за підсумками минулого сезону його дохід становив 5,99 млрд гривень, з яких 4 млрд - продаж та оренда гравців, 1,61 млрд - виплати від УЄФА та ФІФА та 0,357 млрд - комерційна діяльність.

Клуб входить до топ-100 платників податків України.