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"Шахтар" втратив 15 гравців через правило ФІФА, - Палкін

Це майже половина команди.

"Шахтар" втратив 15 гравців через правило ФІФА, - Палкін
Сергій Палкін
Фото: Трибуна

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що половина команди пішла через правило ФІФА, яке дозволяло припиняти контракти з клубами через війну в Україні.

"Окремо хочу наголосити на несправедливому та дискредитаційному рішенні ФІФА запровадити додаток №7 до регламенту, що дозволило гравцям розривати контракти через війну. З огляду на цю статтю, команду безкоштовно залишили майже 15 футболістів, клуб втратив інвестиції та зазнав великих збитків", - цетує генерального директора клубна прес-служба.

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"Нам довелося будувати команду заново. І я вдячний тим гравцям, які повернулися в Україну з-за кордону і приєдналися до Шахтаря: Олександр Зубков, Іван Петряк, Мар'ян Швед, Богдан Михайличенко - всі вони дуже допомогли клубу в цей непростий час", - зазначив Палкін.

Раніше генеральний директор "Шахтаря" заявив, що ФІФА вбила український футбол.

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