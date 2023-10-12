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Ярмоленко більше не вийде цього року на футбольне поле

Андрій був прооперований у Барселоні.

Ярмоленко більше не вийде цього року на футбольне поле
Андрій Ярмоленко
Фото: ФК "Динамо"

33-річний вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко переніс операцію на коліні, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Вчора Ярмоленка прооперували у клініці Quirónsalud у Барселоні у професора Рамона Кугота. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – близько 4 місяців.

Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – розповів головний лікар "Динамо" Андрій Шморгун.

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Нагадаємо, Ярмоленка викликали до збірної України на матчі кваліфікації Євро-2024 у жовтні, проте Сергій Ребров замінив його на Назарія Русина.

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