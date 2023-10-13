WBA винесла вердикт щодо апеляції Дюбуа на результат бою з Усиком

Як і очікувалося, апеляцію було відхилено.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) розглянула апеляцію промоутерської компанії Queensberry Promotions, яка представляла інтереси ексчемпіона WBA (Regular) у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (20-2, 18 KO) , щодо результату поєдинку між їхнім клієнтом і чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександом Усиком (21-0, 14 KO).

Комітет організації вивчив інцидент, який стався у п'ятому раунді поєдинку, коли британець завдав щільного удару в район поясу суперника, після якого українець опинився на канвасі.

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Комітет дійшов висновку, що дії рефері Луїса Пабона були правомірними, тож у них немає причин скасовувати результат цього поєдинку.

"Після ретельного вивчення матеріалів апеляції, всіх документів і доказів, представлених як апелянтом, так і відповідачем, комітет постановив, що доказів апелянта недостатньо для скасування результату поєдинку Усик-Дюбау. Це рішення щодо бою не буде скасовано.

Комітет дійшов висновку, що жоден із представлених відеозаписів не містить переконливих доказів того, що рішення рефері щодо удару нижче пояса було неправильним. Також Комітет дійшов висновку, що початковий заклик до удару нижче пояса повинен залишатися чинним, тому що немає аргументів, які доводять протилежне", - цетує звіт WBA boxingscene.com.