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В контракті на бій Усика та Ф’юрі передбачено пункт про двосторонній реванш

Переможець буде зобов'язаний провести захист титулу IBF з Філіпом Хрговичем.

В контракті на бій Усика та Ф’юрі передбачено пункт про двосторонній реванш
Фото: fightnews.info

Контракт на бій за абсолютний титул у суперважкій вазі між чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком та володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі містить пункт про реванш, повідомляє sportarena.com.

Він стосується обох боксерів, ініціювати повторний поєдинок може той, хто програє перший бій.

У свою чергу IBF надіслала боксерам листа про те, що переможець буде зобов’язаний провести захист поясу організації без будь-яких проміжних боїв. Це стосується і потенційного реваншу Усика та Ф’юрі.

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Обов’язковим претендентом на титул IBF є Філіп Хргович. Раніше промоутер Філіпа Ніссе Зауерланд заявив, що Усик і Ф’юрі чинять “аморально”, відкладаючи бій хорвата. Повідомляється, якщо з якоїсь причини пояс стане вакантним, Хргович проведе титульний поєдинок із Ентоні Джошуа.

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