Калініна вилетіла від 10-ї ракетки світу на турнірі WTA 1000 у Китаї

У третьому раунді China Open друга ракетка України Ангеліна Калініна (28 WTA) без шансів поступилася 10-й ракетці світу Каролін Гарсія (Франція) – 3:6, 2:6.

Це була друга зустріч тенісисток. Минулого четверга Ангеліна поступилася Каролін на змаганнях у Токіо і також у 1/8 фіналу.