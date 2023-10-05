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Калініна вилетіла від 10-ї ракетки світу на турнірі WTA 1000 у Китаї

Українка не пройшла до 4-го раунду турніру.

Калініна вилетіла від 10-ї ракетки світу на турнірі WTA 1000 у Китаї
Ангеліна Калініна
Фото: EPAUPG

У третьому раунді China Open друга ракетка України Ангеліна Калініна (28 WTA) без шансів поступилася 10-й ракетці світу Каролін Гарсія (Франція) – 3:6, 2:6.

Це була друга зустріч тенісисток. Минулого четверга Ангеліна поступилася Каролін на змаганнях у Токіо і також у 1/8 фіналу.

За поаво вийти до півфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні француженка зустрінеться з другою ракеткою світу Ігою Швентек.

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Нагадаємо, крім Калініної, турнір у столиці Китаю раніше залишили Леся Цуренко, Катерина Байндль та Марта Костюк. У парному розряді вибули сестри Кіченок – Людмила у першому колі, Надія у другому.

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