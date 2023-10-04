Степ невизначеності
Степ невизначеності
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
ГоловнаСпорт

МОК відмовив росіянам в участі у зимовій юнацькій Олімпіаді–2024

Змагання відбудуться у Південній Кореї.

МОК відмовив росіянам в участі у зимовій юнацькій Олімпіаді–2024
Фото: olympics.com

Російські спортсмени не зможуть брати участь у юнацьких зимових Олімпійських іграх 2024 року.

"Якщо говорити про зимові юнацькі Ігри – 2024, то жоден нейтральний спортсмен в індивідуальному порядку не може брати участь у Канвондо", – повідомила прес-служба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Підписуйтесь на наш Google News

Змагання відбудуться з 19 січня до 1 лютого на кількох спортивних об'єктах провінції Канвондо (Південна Корея). Буде розіграно 81 комплект медалей у 15 видах спорту. Очікується, що участь візьмуть близько 1900 спортсменів віком від 15 до 18 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies