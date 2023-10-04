МОК відмовив росіянам в участі у зимовій юнацькій Олімпіаді–2024

Російські спортсмени не зможуть брати участь у юнацьких зимових Олімпійських іграх 2024 року.

"Якщо говорити про зимові юнацькі Ігри – 2024, то жоден нейтральний спортсмен в індивідуальному порядку не може брати участь у Канвондо", – повідомила прес-служба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Змагання відбудуться з 19 січня до 1 лютого на кількох спортивних об'єктах провінції Канвондо (Південна Корея). Буде розіграно 81 комплект медалей у 15 видах спорту. Очікується, що участь візьмуть близько 1900 спортсменів віком від 15 до 18 років.