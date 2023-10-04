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Українські арбітри отримали призначення на матч Ліги Європи

Поєдинок "Марсель" - "Брайтон" обслужить українська бригада арбітрів.

Українські арбітри отримали призначення на матч Ліги Європи
Фото: paramountplus

Матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи у квартеті В "Марсель" (Франція) – "Брайтон" (Англія) обслужить українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Допомагатимуть арбітру будуть лайнсмени Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

За VAR відповідатимуть Піотр Ласік та Томаш Квятковський (обидва – Польща).

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Матч "Марсель" - "Брайтон" відбудеться 5 жовтня. Стартовий свисток Балакін дасть о 19:45.

Нагадаємо, англійську команду тренує колишній головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

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