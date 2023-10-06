Ковтун став віце-чемпіоном світу зі спортивної гімнастики

Ілля став срібним призером у багатоборстві.

У бельгійському Антверпені триває чемпіонат світу зі спортивної гімнастики.

Напередодні відбулися індивідуальні фінали у чоловіків. Зокрема, визначалися призери у чоловічому багатоборстві, де Україна була представлена Іллею Ковтуном.

Разом з українцем до фіналу вийшли ще 23 гімнасти.

У підсумку Ковтун завоював срібну медаль, поступившись 1,134 бали представнику Японії Даїкі Хашимото.

"Бронза" – у американця Фредеріка Річарда.

Зазначимо, що для Ковтуна – це друга медаль світової першості у кар'єрі – у 2021 році він став бронзовим призером змагань в японському Кітакюсю.

Додамомо, що 8 жовтня Ілля виступить у фіналі з вправ на паралельних брусах.