Ковтун став віце-чемпіоном світу зі спортивної гімнастики

У бельгійському Антверпені триває чемпіонат світу зі спортивної гімнастики.
Напередодні відбулися індивідуальні фінали у чоловіків. Зокрема, визначалися призери у чоловічому багатоборстві, де Україна була представлена Іллею Ковтуном.
Разом з українцем до фіналу вийшли ще 23 гімнасти.
У підсумку Ковтун завоював срібну медаль, поступившись 1,134 бали представнику Японії Даїкі Хашимото.
"Бронза" – у американця Фредеріка Річарда.
Зазначимо, що для Ковтуна – це друга медаль світової першості у кар'єрі – у 2021 році він став бронзовим призером змагань в японському Кітакюсю.
Додамомо, що 8 жовтня Ілля виступить у фіналі з вправ на паралельних брусах.