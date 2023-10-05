У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" грав у Бельгії проти "Антверпена" та до 33-ї хвилини програвав – 0:2.

Але у другому таймі дубль Данила Сікана та гол легенди клубу Ярослава Ракицького вивели "гірників" уперед – 3:2.

Але то був ще не вирок бельгійцям. На 90+7 хвилині капітан господарів двічі не зміг реалізувати пенальті.

Наставник "Шахтаря" Патрік ван Леувен на післяматчевій прес-конференції висловився про перемогу в цьому божевільному матчі.

"Насамперед зазначу, що ми граємо тут не тільки для місцевої публіки, а й для українських уболівальників, які були сьогодні на трибунах, для всіх тих людей, які перебувають зараз в Україні і дивилися гру по телебаченню.

Тому ми розуміли, що маємо перемогти в цій грі, насамперед для них. Тому що вони нас підтримують усіма силами. І також невеликі зміни, які були проведені в тактиці, призвели до голів і позитивного результату в другому таймі", - заявив ван Леувен.

"Ми відштовхнулися від тактики Антверпена. Від самого початку очікували від них трохи іншої гри, але вони показали таку тактику, відповідно ми повинні були змінити власний підхід. У перерві ми використали не лише ментальний аспект, а й тактичний - і це дало нам хороший результат", - зазначив керманич "гірників".

Додамо, у паралельному матчі групи Н "Барселона" також на виїзді здобула мінімальну перемогу над "Порту" - 1:0.

Огляд матчу "Порту" - "Барселона".