Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
ГоловнаСпорт

ФХУ звільнила Шахрайчука з посади головного тренера збірної

Разом із ним залишив посаду асистента Костянтин Симчук.

ФХУ звільнила Шахрайчука з посади головного тренера збірної
Вадим Шахрайчук
Фото: xsport.ua

Федерація хокею України задовольнила заяви головного тренера збірної Вадима Шахрайчука і його асистента Костянтина Сімчука про відставку за власним бажанням, повідомляє прес-служба федерації.

Причиною такого рішення називається "бажання зосередитись на клубній роботі". Шахрайчук очолив новачка чемпіонату України "Київ Кепіталз", а Сімчук продовжує працювати в тренерському штабі "Сокола" та є директором ДЮСШ "Сокіл".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що 15 травня голова СБУ Василь Малюк надіслав лист міністру молоді і спорту України, президенту НОК Вадиму Гутцайту, в якому повідомив про виявлення російського паспорта у Шахрайчука.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies