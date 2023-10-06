ФХУ звільнила Шахрайчука з посади головного тренера збірної

Федерація хокею України задовольнила заяви головного тренера збірної Вадима Шахрайчука і його асистента Костянтина Сімчука про відставку за власним бажанням, повідомляє прес-служба федерації.

Причиною такого рішення називається "бажання зосередитись на клубній роботі". Шахрайчук очолив новачка чемпіонату України "Київ Кепіталз", а Сімчук продовжує працювати в тренерському штабі "Сокола" та є директором ДЮСШ "Сокіл".

Нагадаємо, що 15 травня голова СБУ Василь Малюк надіслав лист міністру молоді і спорту України, президенту НОК Вадиму Гутцайту, в якому повідомив про виявлення російського паспорта у Шахрайчука.