Гравець "Ворскли" оформив дубль у матчі кваліфікації Євро-2024

У рамках 6-го туру кваліфікації Євро-2024 групи Е збірна Албанії приймала Чехію і здобула велику перемогу – 3:0.

Дублем відзначився гравець "Ворскли" Таулян Сефері, який перебуває в оренді в клубі "Бані Яс" з ОАЕ.

Зазначимо, що розгрому чехів сприяло вилучення у складі гостей на 40-й хвилині форварда Мойміра Хитіла.

Цією перемогою "гірські орли" практично забезпечили собі перше місце групи. Завершальні матчі албанці проведуть проти заштатного аутсайдера Фарер та команди Молдови. При цьому Албанія випереджає Польщу на 4 очки та Чехію, яка має на гру меньше – на 5.