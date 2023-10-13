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Гравець "Ворскли" оформив дубль у матчі кваліфікації Євро-2024

Албанці розгромили чехів.

Гравець "Ворскли" оформив дубль у матчі кваліфікації Євро-2024
Таулян Сефері (по центру)
Фото: EPA/UPG

У рамках 6-го туру кваліфікації Євро-2024 групи Е збірна Албанії приймала Чехію і здобула велику перемогу – 3:0.

Дублем відзначився гравець "Ворскли" Таулян Сефері, який перебуває в оренді в клубі "Бані Яс" з ОАЕ.

Зазначимо, що розгрому чехів сприяло вилучення у складі гостей на 40-й хвилині форварда Мойміра Хитіла.

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Цією перемогою "гірські орли" практично забезпечили собі перше місце групи. Завершальні матчі албанці проведуть проти заштатного аутсайдера Фарер та команди Молдови. При цьому Албанія випереджає Польщу на 4 очки та Чехію, яка має на гру меньше – на 5.

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