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Капітан збірної Англії U-21 не зіграє у сьогоднішньому матчі кваліфікації ЧЄ-2025 проти України

Палмер травмував стегно.

Капітан збірної Англії U-21 не зіграє у сьогоднішньому матчі кваліфікації ЧЄ-2025 проти України
Коул Палмер
Фото: EPA/UPG

Капітан молодіжної збірної Англії Коул Палмер не допоможе своїй команді у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти збірної України.

Як повідомляє Goal, хавбек "Челсі" травмував стегно під час другого тайму зустрічі з Сербією (9:1), та був замінений.

У підсумку тренерський штаб "Трьох левів прийняв рішення відправити 21-річного футболіста додому, оскільки він не встиг відновитися до сьогоднішнього поєдинку проти українців.

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Після двох турів англійці, які розпочали відбір у ранзі чинного чемпіона Європи, та українці ділять перше місце групи F, здобувши по дві перемоги.

Стартовий свисток португальця Густаво Корреа прозвучить о 19:30 за київським часом.

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