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Лунін висловився про своє майбутнє у "Реалі"

Українець хоче залишитись у Мадриді.

Лунін висловився про своє майбутнє у "Реалі"
Андрій Лунін
Фото: EPAUPG

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін висловився про своє становище у клубі.

"Наприкінці минулого сезону я думав про звільнення. Це нормально, коли ти не граєш. Але "Реал" завжди був мрією з дитинства, не дуже хочеться залишати клуб. Але я хочу грати, я тренуюся, щоб грати. Я хочу відчувати емоції від гри. Подивимося, зараз я зосереджений на тренуваннях.

Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався, нічого серйозного не було", - цетує Луніна isport.ua.

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"Я роблю те, що повинен, зрештою, рішення приймає Анчелотті. Ми з Кепою конкуруємо, робимо однакову роботу, подивимося, сезон довгий. Ми конкуруємо, але тільки на полі, поза полем між нами ідеальні відносини. Він новий гравець, як і я кілька років тому. Ми маємо діяти як команда", - зазначив український легіонер "бланкос".

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Луніна всього два матчі в рамках Ла Ліги.

На минулому тижні Андрій від спонсора "Реала" отримав BMW.

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