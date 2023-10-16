Лунін висловився про своє майбутнє у "Реалі"

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін висловився про своє становище у клубі.

"Наприкінці минулого сезону я думав про звільнення. Це нормально, коли ти не граєш. Але "Реал" завжди був мрією з дитинства, не дуже хочеться залишати клуб. Але я хочу грати, я тренуюся, щоб грати. Я хочу відчувати емоції від гри. Подивимося, зараз я зосереджений на тренуваннях.

Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався, нічого серйозного не було", - цетує Луніна isport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Я роблю те, що повинен, зрештою, рішення приймає Анчелотті. Ми з Кепою конкуруємо, робимо однакову роботу, подивимося, сезон довгий. Ми конкуруємо, але тільки на полі, поза полем між нами ідеальні відносини. Він новий гравець, як і я кілька років тому. Ми маємо діяти як команда", - зазначив український легіонер "бланкос".

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Луніна всього два матчі в рамках Ла Ліги.

На минулому тижні Андрій від спонсора "Реала" отримав BMW.