"Маккабі" закликав УЄФА перенести матч із "Зорею" у Лізі конференцій

ФК "Маккабі" (Тель-Авів) попросив УЄФА перенести майбутній матч проти луганської "Зорі" в рамках Ліги конференцій, повідомляється на офіційному сайті ізраїльського клубу.

Ініціатива Маккабі пов’язана через ситуацію, що склалася в Ізраїлі, уточнюється у заяві.

"Футбольний клуб "Маккабі" (Тель-Авів) сьогодні вранці звернувся до УЄФА з проханням перенести матч проти луганської "Зорі" в Лізі конференцій, який має відбутися 26 жовтня.

Заявка в УЄФА була подана у співпраці з "Маккабі" (Хайфа) та за підтримки Ізраїльської футбольної асоціації", - йдеться у заяві клубу.

מכבי ביקשה מאופ"א לדחות את המשחק בקונפרנס ליג.



מועדון הכדורגל מכבי תל אביב פנה לאופ"א הבוקר בבקשה לדחות את המשחק נגד זוריה לוהאנסק בקונפרנס ליג שאמור להיערך ב-26.10.

הבקשה לאופ"א נעשתה בשיתוף עם מכבי חיפה ובתמיכת ההתאחדות לכדורגל בישראל. pic.twitter.com/kMEAN1zqIp — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) October 16, 2023

Додамо, що раніше головний тренер "Зорі" Валерій Кривенцов запропонував "Маккабі" зіграти в Любліні.