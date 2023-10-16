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"Маккабі" закликав УЄФА перенести матч із "Зорею" у Лізі конференцій

Датою проведення поєдинку стоїть 26 жовтня.

"Маккабі" закликав УЄФА перенести матч із "Зорею" у Лізі конференцій
"Зоря"
Фото: ФК "Зоря"

ФК "Маккабі" (Тель-Авів) попросив УЄФА перенести майбутній матч проти луганської "Зорі" в рамках Ліги конференцій, повідомляється на офіційному сайті ізраїльського клубу.

Ініціатива Маккабі пов’язана через ситуацію, що склалася в Ізраїлі, уточнюється у заяві.

"Футбольний клуб "Маккабі" (Тель-Авів) сьогодні вранці звернувся до УЄФА з проханням перенести матч проти луганської "Зорі" в Лізі конференцій, який має відбутися 26 жовтня.

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Заявка в УЄФА була подана у співпраці з "Маккабі" (Хайфа) та за підтримки Ізраїльської футбольної асоціації", - йдеться у заяві клубу.

Додамо, що раніше головний тренер "Зорі" Валерій Кривенцов запропонував "Маккабі" зіграти в Любліні.

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