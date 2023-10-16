"Маккабі" закликав УЄФА перенести матч із "Зорею" у Лізі конференцій

ФК "Маккабі" (Тель-Авів) попросив УЄФА перенести майбутній матч проти луганської "Зорі" в рамках Ліги конференцій, повідомляється на офіційному сайті ізраїльського клубу.
Ініціатива Маккабі пов’язана через ситуацію, що склалася в Ізраїлі, уточнюється у заяві.
"Футбольний клуб "Маккабі" (Тель-Авів) сьогодні вранці звернувся до УЄФА з проханням перенести матч проти луганської "Зорі" в Лізі конференцій, який має відбутися 26 жовтня.
Заявка в УЄФА була подана у співпраці з "Маккабі" (Хайфа) та за підтримки Ізраїльської футбольної асоціації", - йдеться у заяві клубу.
מכבי ביקשה מאופ"א לדחות את המשחק בקונפרנס ליג.— Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) October 16, 2023
מועדון הכדורגל מכבי תל אביב פנה לאופ"א הבוקר בבקשה לדחות את המשחק נגד זוריה לוהאנסק בקונפרנס ליג שאמור להיערך ב-26.10.
הבקשה לאופ"א נעשתה בשיתוף עם מכבי חיפה ובתמיכת ההתאחדות לכדורגל בישראל. pic.twitter.com/kMEAN1zqIp