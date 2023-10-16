Із Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний рейс із 155 українцями

Посольство надає допомогу з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту.

Сьогодні, 16 жовтня, з Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких - 107 жінок та 23 дітей.

Про це повідомляє пресцентр посольства України в Ізраїлі.

"Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей. Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 14 жовтня, українське посольство в Ізраїлі організувало перший евакуаційний рейс з Ізраїлю для українців, які не можуть виїхати з країни.

Загалом, по допомогу до посольства звернулися близько тисячі українців.