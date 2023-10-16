Байден впевнений, що США можуть допомагати з обороною одночасно і Україні, і Ізраїлю

США можуть одночасно допомагати з обороною і Україні, і Ізраїлю, зберігаючи при цьому міць оборони. Про це президент Джо Байден сказав у інтерв'ю CBS.

Байден нагадав слова українського президента Володимира Зеленського про те, що Україна може програти без американської підтримки. Він додав, що за час вторгнення Росії 20% української території опинилися в окупації, сотні тисяч людей були вбиті і поранені.

"Ми – Сполучені Штаті Америки, дякувати Богу, наймогутніша нація в історії – не в світі, а в історії світу. Історії світу. Ми можемо подбати про обидві ці проблеми (України та Ізраїлю – Ред.) та зберегти нашу загальну міжнародну оборону", – сказав він.

Байден додав, що однієї з цілей підтримки України є те, щоб Путін, який сам скоїв військові злочини, не зміг окупувати незалежну країну, яка межує з союзниками по НАТО.

"Уявіть, що сталося б зараз, якби він зміг досягти успіху. Ви коли-небудь знали велику війну в Європі, в яку ми не втягнулися? Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хочемо переконатися, що ці демократії збережуться. І Україна має вирішальне значення для того, щоб це відбулося", – сказав він.

Нагадаємо, після нападу ХАМАС на Ізраїль США запевнили, що ізраїльтяни отримають все необхідне для оборони. У секторі Гази терористи утримують заручників, зокрема американців, і в Вашингтоні не виключають, що американські військові братимуть участь у їх звільненні.