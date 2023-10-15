У секторі Газа перебувають 260 українців, – Зеленський

На території сектора Гази зараз перебувають 260 українців. Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у секторі Газа. Наразі виїзд звідти заблокований, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, триває евакуація українців із сектора Гази. Вчора щонайменше 260 людей вивезли до Румунії. Готуються нові рейси.

Станом на 13 жовтня було відомо про 12 громадян України, які загинули в Ізраїлі внаслідок останнього нападу терористів ХАМАС. Вісім українців вважаються зниклими безвісти.