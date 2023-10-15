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У секторі Газа перебувають 260 українців, – Зеленський

Виїзд із Гази заблокований.

У секторі Газа перебувають 260 українців, – Зеленський
Сектор Газа
Фото: EPA/UPG

На території сектора Гази зараз перебувають 260 українців. Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у секторі Газа. Наразі виїзд звідти заблокований, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", – зазначив глава держави.  

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Нагадаємо, триває евакуація українців із сектора Гази. Вчора щонайменше 260 людей вивезли до Румунії. Готуються нові рейси.

Станом на 13 жовтня було відомо про 12 громадян України, які загинули в Ізраїлі внаслідок останнього нападу терористів ХАМАС. Вісім українців вважаються зниклими безвісти.

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