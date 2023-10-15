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Син Ердогана взяв участь у пропалестинській акції

Ердоган-молодший заявив, що їхні почуття мають бути почуті.

Син Ердогана взяв участь у пропалестинській акції
Фото: EPA/IMG

Син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, Білал Ердоган, прийшов на великий пропалестинський марш у Стамбулі в суботу. Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час пропалестинської акції Ердогана-молодшого супроводжували колишній міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу та колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.

"Давайте чітко висловимо свою позицію, принаймні наші почуття мають бути почуті", – заявив Білал Ердоган.

У розмові з AP колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп сказав: "Кожен, у кого є совість, незалежно від раси чи релігії, демонструє своє ставлення до цього геноциду".

Під час демонстрації натовп з більш ніж тисячі людей ніс палестинські та турецькі прапори, скандуючи гасла з критикою Ізраїлю, а також Сполучених Штатів.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив, що країна перебуває у стані "надзвичайної готовності до нападу" на тлі побоювань щодо наслідків конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, а Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun, члени якої святкували ісламістський терор ХАМАСу в Ізраїлі на вулицях Німеччини.

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