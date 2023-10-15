У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСвіт

Ізраїль збирається розгорнути на кордонах новітню лазерну систему ПРО "Світловий щит"

Це станеться раніше запланованого терміну.

Ізраїль збирається розгорнути на кордонах новітню лазерну систему ПРО "Світловий щит"
Фото: Graham_dePenros

Ізраїль збирається розгорнути на своїх кордонах новітню лазерну систему протиракетної оборони "Світловий щит". Ймовірно, це станеться раніше запланованого терміну.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що ввечері 14 жовтня в ефірі 14-го телеканалу Ізраїлю було оголошено про розгортання системи "Світловий щит" набагато раніше, ніж очікувалося. Однак під час оголошення точні терміни не розкрили.

Відомо, що згідно з п'ятирічним терміном розвитку ЦАХАЛ, ізраїльські війська збиралися розгорнути систему на кордоні з Сектором Гази у 2025 році, а на кордоні з Ліваном – у 2027 році.

Введення в дію систем, призначених для боротьби з ракетами малого радіусу дії та з мінометними снарядами, які мають низьку вартість окремого пострілу (на відміну від системи ПРО "Залізний купол", кожен пуск якої коштує десятки тисяч доларів), має кардинально змінити ситуацію з ракетною загрозою Ізраїлю.

2019 року міністерство оборони Ізраїлю повідомило про прорив у роботі над лазерними системами ПРО. Розробка наземної системи була доручена концерну "Рафаель", розробка системи повітряного базування – концерну "Ельбіт".

У березні 2022 року міністерство представило нову лазерну систему "Щит світла", а у квітні того ж року опублікувало відео з випробувань системи, здатної збивати на відстані до десяти кілометрів різної мети – безпілотні літальні апарати, мінометні снаряди та ракети та протитанкові ракети.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies