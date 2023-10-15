Ізраїль збирається розгорнути на кордонах новітню лазерну систему ПРО "Світловий щит"

Ізраїль збирається розгорнути на своїх кордонах новітню лазерну систему протиракетної оборони "Світловий щит". Ймовірно, це станеться раніше запланованого терміну.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що ввечері 14 жовтня в ефірі 14-го телеканалу Ізраїлю було оголошено про розгортання системи "Світловий щит" набагато раніше, ніж очікувалося. Однак під час оголошення точні терміни не розкрили.

Відомо, що згідно з п'ятирічним терміном розвитку ЦАХАЛ, ізраїльські війська збиралися розгорнути систему на кордоні з Сектором Гази у 2025 році, а на кордоні з Ліваном – у 2027 році.

Введення в дію систем, призначених для боротьби з ракетами малого радіусу дії та з мінометними снарядами, які мають низьку вартість окремого пострілу (на відміну від системи ПРО "Залізний купол", кожен пуск якої коштує десятки тисяч доларів), має кардинально змінити ситуацію з ракетною загрозою Ізраїлю.

2019 року міністерство оборони Ізраїлю повідомило про прорив у роботі над лазерними системами ПРО. Розробка наземної системи була доручена концерну "Рафаель", розробка системи повітряного базування – концерну "Ельбіт".

У березні 2022 року міністерство представило нову лазерну систему "Щит світла", а у квітні того ж року опублікувало відео з випробувань системи, здатної збивати на відстані до десяти кілометрів різної мети – безпілотні літальні апарати, мінометні снаряди та ракети та протитанкові ракети.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду.