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Бербок закликала Ізраїль врахувати гуманітарну ситуацію у Газі при проведенні там операції

Німеччина та інші країни обговорюють можливість передачі гуманітарної допомоги цивільним мешканцям Гази через кордон з Єгиптом. 

Бербок закликала Ізраїль врахувати гуманітарну ситуацію у Газі при проведенні там операції
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Ізраїль врахувати гуманітарну ситуацію у Газі при проведенні там операції, повідомляє DW.  

"Боротьба з ХАМАС має вестися з максимально можливим урахуванням гуманітарної ситуації. Це величезна дилема, яку важко вирішити", - заявила Бербок під час візиту до Єгипту.

За її словами, Берлін обговорює з ООН та іншими партнерами передачу гуманітарної допомоги через контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Єгипту та сектору Гази.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС. Джеймс Клеверлі зауважив, що бойовики ХАМАС використовують цивільних палестинців як живий щит. 

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який зараз перебуває у Єгипті, заявив, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл.

Сьогодні прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази, які повідомили йому, що вони готові до бойових дій у секторі Гази.

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