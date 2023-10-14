Найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС, – МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС.

Про це він написав у соцмережі X.

“ХАМАС є найбільшою загрозою для палестинського народу. Вони ховаються в лікарнях і школах, використовуючи жінок і дітей як живий щит. Смерть будь-якої мирної людини – це трагедія. Палестинець чи ізраїльтянин – ХАМАС є причиною цієї втрати”, – написав Клеверлі.

Hamas is the greatest threat to the Palestinian people.



They hide in hospitals and schools, using woman and children as human shields.



The death of any civilian is a tragedy.



Palestinian or Israeli - Hamas is the cause of this loss. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 14, 2023

Нагадаємо, нещодавно Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який зараз перебуває у Єгипті, заявив, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл.

Сьогодні прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази, які повідомили йому, що вони готові до бойових дій у секторі Гази.