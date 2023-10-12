Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, - джерела

Верховна Рада включила в порядок денний найближчого засідання проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності релігійних організацій”, що забороняє діяльність УПЦ МП на території країни. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

За інформацією співрозмовників видання, кількість голосів для ухвалення законопроєкту є. Наразі під зверненням до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування "заборони"московської церкви підписалися понад 226 (мінімально необхідних) нардепів. Зокрема сам Стефанчук, а також перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та його заступник Андрій Мотовиловець під документом не підписалися, щоб “не чинити тиск на колег”, але очікується, що вони самі також проголосують "за".

Досі незрозуміла позиція Дмитра Разумкова, хоча частина депутатів з його депутатської групи “Розумна політика” свої голоси дали. Така сама ситуація і в “Батьківщині” - частина фракції ініціативу підтримала, Юлія Тимошенко поки що свою позицію не окреслила.

“Робота продовжується. 226 голосів вже точно є. Очікується, що їх буде щонайменше 240. Підписи збиралися фізично, є депутати, які наразі не у Києві та підписати документ особисто не змогли, однак висловили готовність підтримати законопроєкт”, - зазначають джерела.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Відповідний законопроєкт Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023 року, передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ МП немає - “йде внутрішня дискусія”.

У чому саме полягала “внутрішня дискусія” і хто з нардепів проти - читайте у матеріалі Соні Кошкіної “Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти”.

У серпні депутати почали збір підписів під зверненням до спікера парламенту Руслана Стефанчука з вимогою винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату в Україні.