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Народні депутати зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука щодо заборони УПЦ МП

У Парламенті збирають підписи щодо винесення в сесійну залу відповідного законопроєкту про заборону церков, керованих з Росії.

Народні депутати зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука щодо заборони УПЦ МП
Фото: Юлія Клименко, мережа Facebook

Сьогодні, 5 жовтня, народні депутати зібрали 226 підписів за звернення до голови Верховної ради Руслана Стефанчука щодо розгляду закону щодо заборони УПЦ (МП) в Україні

Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко.

"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - написала нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня спікер Парламенту Руслан Стефанчук, заявив, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Адже, на думку Стефанчука іде внутрішня дискусія всередині партій, зокрема в "Слузі народу", саме президентська партія має більшість голосів у парламенті.

Як відомо, процес "заборони" УПЦ МП розпочали ще в грудні минулого року, однак досі народні обранці не змогли вирішити це питання. Через розбіжності з голосами, в серпні у Верховній раді ініціювали збір підприсів щодо розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із Російської Федерації.

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