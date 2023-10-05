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Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти

Заплановані двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України. 

Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. 

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ключове для України, особливо перед зимою, – посилення ППО. Вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Українська сторона готується їх підтвердити та реалізувати.

Також президент повідомив, що йде робота над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції. 

Крім того, окрема увага буде приділена Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Нагадаємо, ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року. У листопаді має бути опублікований “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна виконує умови для приєднання.

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