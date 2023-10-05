Заплановані двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України.

Президент Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключове для України, особливо перед зимою, – посилення ППО. Вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Українська сторона готується їх підтвердити та реалізувати.

Також президент повідомив, що йде робота над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції.

Крім того, окрема увага буде приділена Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Нагадаємо, ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року. У листопаді має бути опублікований “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна виконує умови для приєднання.