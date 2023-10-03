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ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року, - Politico

У листопаді має бути опублікований “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна виконує умови для приєднання.

ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року, - Politico
Фото: EPA/UPG

На думку європейських дипломатів, війна з Росією не завадить Брюсселю і Києву почати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

Видання  зазначає, що за словами трьох дипломатів, які знають про плани, ЄС готується дати Києву зелене світло для початку офіційних переговорів про приєднання до кінця року.

Один зі співрозмовників розповів, що у листопаді Комісія має опублікувати “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна та інші кандидати на членство виконують умови для приєднання.

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Ще один дипломат додав, що коли звіт про прогрес буде прийнято, Комісія зробить заяву, яка зробить “дуже складним для держав-членів не сказати “давайте почнемо переговори” для України”.

“Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояти йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори”, - сказало джерело.

Третій дипломат сказав журналістам, що лідери "пошлють позитивний сигнал" щодо майбутнього членства України в грудні.

За даними співрозмовника видання, прогрес України у виконанні семи критеріїв є обнадійливим і лише одна сфера, що стосується меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що 2030 рік - реалістичний термін вступу нашої держави до ЄС.

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