Глава держави підтримав ідею розглядати ще на зовнішніх кордонах Євросоюзу клопотання щодо надання притулку людям, які не мають чи майже не мають шансів на його здобуття.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за обмеження нелегальної міграції до Німеччини, повідомляє DW.

"Ми повинні обмежити так звану нелегальну міграцію", - сказав президент 2 жовтня в ефірі програми Tagesthemen німецького громадсько-правового каналу ARD.

Глава держави підтримав ідею розглядати ще на зовнішніх кордонах Євросоюзу клопотання щодо надання притулку людям, які не мають чи майже не мають шансів на його здобуття.

Штайнмаєр зауважив, що якщо відхилених претендентів на притулок депортуватимуть на зовнішніх кордонах ЄС, то "кількість прибулих до Німеччини також зменшиться". Президент додав, що необачно припускати існування засобів, які дають змогу вирішити проблему міграції найближчим часом.

Зокрема, президент провів аналогію з імміграцією початку 1990-х. Він зазначив, що нинішня перевантаженість багатьох німецьких громад роботою із здобувачами притулку нагадує 1992–1993 роки. Тоді від бургомістрів та обер-бургомістрів теж надходили регулярні "сигнали про перевантаження", але це зрештою і призвело до "політичних дій".

Нагадаємо, у кінці вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила, що ФРН посилює контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Таким чином країна хоче боротися з напливом нелегальних мігрантів.